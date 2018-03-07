Kızılordu’dan Mehter Marşı

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alan topluluk, "Kalinka" ve "Korobeyniki" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra "Ceddin Deden," "Çanakkale Türküsü" ve "Sevdan Olmasa" adlı Türkçe eserleri de yorumladı. Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan koroya konserde, bale grubu ile orkestra eşlik etti. Topluluk yarın akşam bir kez daha CRR'de sahne alacak. Kızılordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral için gerçekleştirmişti.

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