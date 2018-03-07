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Rütbeli hainlere ağır müebbet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki darbe girişimi davasında 47’si ağırlaştırılmış 65 müebbet hapis kararı çıktı. O isimler arasında eski Harekât Başkanı ve Başkanı da var

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
Rütbeli hainlere ağır müebbet

Ankara 13'üncü , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında yargıladığı sanıklardan 65 'cüyü "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen 73 sanıklı davanın dünkü duruşmasında karar çıktı. Darbeci sanıkların son sözlerinin alınmasından sonra kararını açıklayan Mahkeme, FETÖ'cü darbecilerden 65'ini önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkan Vekili Tuğamiral İrfan Arabacı ile eski Başkanı Tuğamiral 'nin de yer aldığı 47 darbecinin cezalarında indirim yapmadı. Mahkeme, "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum ettiği 18 sanığın cezasını "takdir indirimi" ile müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği darbecilerin isimleri şöyle: Ahmet Keklikçi, Ahmet Çağrı Göçmen, Ahmet Zeki Yılmaz, Ahmet Ziya Kireç, Ali Murat Dede, Alpaslan Akyol, Bora Akyol, Elvan Onur Başer, Emre Bayram, Enver Pöge, Ertuğrul Uzunoğlu, Faruk Kamalak, Fatih Keskin, Bahattin Koç, Ferdi Kesgin, Hakan Karakuzey, Hasan Kulaç, Himmet Taner Çengel, İhsan Bakar, İrfan Arabacı, Kadir Bükülmez, Mehmet Metin, Muhittin Ergin, Murat Şirzai, Mustafa Aslan, Mustafa Mesut, Mustafa Polat, Necati Köksal, Nurhan Uz, Oğuz Karaman, Oktay Gündoğdu, Ömer Faruk Öncü, Özcan Özata, Özgen Aykan, Rahim Kürkçü, Salih Dağbaşı, Serdar Büykeren, Serhat Akyıldız, Sinan Azmi Tosun, Suat Arslan, Suat Mülayim, Süleyman Özgün, Tuna Aygündüz, Tunahan Temel, Tuncer Karakaya, Umut Demirhan ve Yaşar Anar. Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren Mahkeme, 3'ü firari olmak üzere 8 sanığın dosyasını ayırarak bu sanıkların yargılanmasının devamına karar verdi.

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Rütbeli hainlere ağır müebbet
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