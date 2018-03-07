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’ün iade talebi değerlendirilecek”

Giriş Tarihi: 7.3.2018
“Salih Müslüm’ün iade talebi değerlendirilecek”

'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüştüğü mevkidaşı 'den eski eşbaşkanı 'ün iadesini istedi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Prag'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Salih Müslüm de gündeme geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Salih Müslüm ile ilgili soruları yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi.

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“Salih Müslüm’ün iade talebi değerlendirilecek”
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