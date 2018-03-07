“Salih Müslüm’ün iade talebi değerlendirilecek”

Almanya'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüştüğü mevkidaşı Sigmar Gabriel'den PYD eski eşbaşkanı Salih Müslüm'ün iadesini istedi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Prag'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Salih Müslüm de gündeme geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Salih Müslüm ile ilgili soruları yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi.

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