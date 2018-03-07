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Son Dakika Haberi: Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor

’nin () başlattığı Zeytin Dalı harekâtının 47. gününde Cinderes’de çatışmalar başladı. CNNTürk saat 15.19 itibarıyla Türk jetlerinin Cinderes'teki terör hedeflerini vurduğunu duyurdu. Cinderes'in 7 noktadan kuşatıldığı belirtiliyor. Öte yandan TSK ve , kuzeydoğuda ise 'in stratejik önemdeki Kafr Cenne köyünü teröristlerden temizledi. ÖSO, Kafr Cenne'de terör örgütü YPG'den alınan askeri kampa da girdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 17:13
Son Dakika Haberi: Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor

ve Özgür Suriye Ordusu'nun (), 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.

TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/'nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes'e dayandı. Afrin'e bakan istihkam mevzileri ele geçirildi.

Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes'e Türk savaş uçakları hava harekatı düzenleyerek, terör hedeflerini temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise çatışarak merkeze doğru ilerleyişini sürdürüyor.

CİNDERES 7 NOKTADAN KAPATILDI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.

Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor

Bombardımanın ardından Cinderes'ten dumanlar yükseldi. Yoğun şekilde bombardımana tutulan Cinderes kenti çevresi de 'nin desteğini alan ÖSO birlikleri tarafından kuşatıldı.

Kentin çevresini kontrol altına alan ÖSO birlikleri kente girmek için hazır bekliyor. Cinderes kentine düzenlenen hava harekatının gün boyu sürmesi bekleniyor. Harekat kapsamında bugüne kadar toplamda 2 bin 960 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugün yapılan operasyonlarda Kefercene, stratejik tepesi, Meydanköy Barajı, Şeran güzergahındaki stratejik öneme sahip Medinki Gölü, Hallubi ve Meşalle köyleri TSK ve TSK destekli ÖSO tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarıldı.

TSK'dan Afrin açıklaması... 2940 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberi: Cinderes havadan vuruluyor, karadan kuşatılıyor
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