29 ilde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; FETÖ'nün sözde Beylikdüzü yapılanması altında bulunan Beylikdüzü, Esenyurt-Yakuplu, Çatalca-Silivri Eyaletleri ile Başakşehir yapılanması altında bulunan Başakşehir-Küçükçekmece-Avcılar Eyaletlerindeki Bayan Yapılanmalarında Vazifeli olan kişiler tespit edildi.

Bu kapsamda saat: 01:00'da İstanbul merkezli 29 ilde 121 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik operasyon başkatıldı.

Şüphelilerden 33'ü belirlenen adreslerde yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni Fatmanur Gülen ile Beylikdüzü Bayan İl İmamı Fidan Yılmaz ve kendisine bağlı üst yönetim kadrosu bulunuyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli olan Adil Öksüz'ün Baldızı Belkıs Nur Tetik Sakarya ilinde yakalanırken bu ilde farklı bir soruşturmadan Elektronik Kelepçeli olarak Adli Kontrollü olduğundan gözaltına alınmadı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.