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'ın sözde lideri 'nin kız kardeşine idam cezası

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, 'nin kız kardeşine "teröre destek suçlamasıyla" müebbet hapis ve idam cezası verdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 14:42
DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin kız kardeşine idam cezası

Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Ceza Mahkemesi'nin 'ın sözde lideri Ebu Ömer el-'nin, terör suçundan yargılanan kız kardeşine "müebbet hapisle idam cezası verdiğini" belirtti.

MUSUL'DAKİ ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA DAĞITTIĞINI İTİRAF ETTi

Bayraktar, Bağdadi'nin kız kardeşinin sorgu sırasında örgüte lojistik destek verip, Musul'daki örgüt elemanlarına para dağıttığını itiraf ettiğini kaydetti.

Bağdadi'nin kız kardeşinin eşinin de örgütün üst düzey yetkililerinden olduğu ve daha önce idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin kız kardeşine idam cezası
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