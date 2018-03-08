DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin kız kardeşine idam cezası

Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Ceza Mahkemesi'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Ömer el-Bağdadi'nin, terör suçundan yargılanan kız kardeşine "müebbet hapisle idam cezası verdiğini" belirtti.

MUSUL'DAKİ ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA DAĞITTIĞINI İTİRAF ETTi

Bayraktar, Bağdadi'nin kız kardeşinin sorgu sırasında örgüte lojistik destek verip, Musul'daki örgüt elemanlarına para dağıttığını itiraf ettiğini kaydetti.

Bağdadi'nin kız kardeşinin eşinin de örgütün üst düzey yetkililerinden olduğu ve daha önce idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.