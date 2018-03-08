Son Dakika Haberi: Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız" dedi.

Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Viyana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, başarıyla sürdürülen ve bügün itibariyle 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı'nın ne zaman biteceğine ilişkin açıklamasında, "Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında, gündeme ilişkin önemli başlıklarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Sınır ötesi operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir. Salih Müslüm'ün Stockholm'de olduğu bilgisini aldık, tutuklama talebimizi ilettik.