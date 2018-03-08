Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

Son Dakika Haberi: Dışişleri'nden çok önemli açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması. Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Viyana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, operasyonun Mayıs ayına kadar biteceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 14:00
Son Dakika Haberi: Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " harekatı Mayıs ayına kadar biter. 'ta da 'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız" dedi.

Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Viyana'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, başarıyla sürdürülen ve bügün itibariyle 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği 'nın ne zaman biteceğine ilişkin açıklamasında, "Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında, gündeme ilişkin önemli başlıklarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Sınır ötesi operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir. Salih Müslüm'ün Stockholm'de olduğu bilgisini aldık, tutuklama talebimizi ilettik.

Afrin’e 7 kilometre kaldı!
TSK'dan son dakika Afrin açıklaması... Sayı 3000'i geçti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Dışişleri'nden çok önemli Afrin açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN