En fedakâr anneler bizim annelerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda Hakİş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. Erdoğan, salonun dışında ve salonda yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak şunları söyledi:



8 Mart sizin gününüz olduğu gibi yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Kadınlarımızın hikayeleri bir güne sığdırılamayacak kadar zengindir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde buyurduğu gibi cennetin ayaklarının altına serildiği tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, kendi validem başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelere Rabbimden rahmet diliyorum.



Bizim annelerimiz dünyanın en fedakar anneleridir. Bizim kadınlarımız dünyanın en fedakar kadınlarıdır. Yeri gelir, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar cephe cephe dolaşır. Yeri gelir, 15 Temmuz'da hain darbecilerin karşısına yiğitçe dikilip şehadete ulaşır.



Anne sevgisini iyi bilirim. Onun için de beyler akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Hanımlar siz de unutmayın. Anneler nazlıdır, çeker ayaklarını, öptürmezler. Onurludur, gururludur.



Bugün dünyada kadın hakları diye ortalığı inletenlerin Suriye'de, Doğu Guta'da katledilen binlerce kadın için tek söz ettiklerini duydunuz mu? Suriye'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1 milyon insanın alçakça katledilmesi karşısında kıllarını kıpırdatmayanların, kadın hakları konusunda söyledikleri sözlerin ne anlamı olabilir? Bunlar sadece şovmen.



Daha düne kadar toplum hayatının pek çok noktasında olduğu gibi eğitim kurumlarından zorla uzaklaştırılan kızlarımız vardı. Evlatlarının en mutlu günlerini uzaktan seyretmek zorunda bırakılan annelerin gözyaşlarını unutmadık. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmak. Biz önce kadınlar arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bugün Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar kadın hakları bakımından da ileri düzeyde.

İSTİSMAR İNSANLIK SUÇU

Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili haberler beni fevkalede rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva gören kişinin insanlıktan nasibini almadığına inanıyorum. Hele hele çocuk istismarı asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet hali. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur. Bunlar üzerinde dinimizi ve kültürümüzü karalamaya kalkanların derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Onlar üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeler.

CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMLARIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı: "Kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanlar��, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında da önemli rol oynuyor.Kadını veya erkeği, aynı madalyonun iki yüzü gibi telakki eden medeniyetin mensubu olan bizler, cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız."

ERDOĞAN RUHANİ İLE DOĞU GUTA'YI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İki lider, Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiği, insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması konusunda mutabık kaldı.

ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ BİZ İŞGALCİ DE ĞİLİZ 4 NİSAN'DA İSTANBUL'DA

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor. Rusya lideri Vladimir Putin, ilk olarak 3 Nisan'da ÜDİK toplantısı ve ardından liderler zirvesine katılacak. Liderler zirvesinin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.

BİZ İŞGALCİ DE ĞİLİZ

"Afrin'deki gelişmeler bize bir şeyi gösterdi: Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, beraber olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Afrinli kardeşlerimiz istiyoruz ki bir an önce onlar da vatanlarına, evlerine dönsünler. Nasıl Cerablus'ta döndüyseler, 140 bin kişi döndü. Biz işgalci değiliz. Bizde her şeyden önce merhamet var. Bizde azap, zulüm yok. Terör devletinin başındaki Esad'ın olduğu bir yere bizler o mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. Ama bu arada dost, düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyor."

TÜRKİYE ARTIK BİR İTTİFAKIN İÇİNDE

"Türkiye artık bir ittifakın içinde. İnşallah bu ittifakımızı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilir. Sakın ha, onlara da fırsat vermeyeceğiz. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda ana muhalefet nasıl kol kola vermeye başladı? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."