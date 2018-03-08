FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davada Atilla Taş'a 3 yıl hapis!

FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 sanık hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan, 3 sanık hakkında ise 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım etme' suçundan hapis cezası verdi. 3 sanığın ise dosyasının ayrıldığı öğrenildi.



İŞTE VERİLEN CEZALAR

Mahkeme kararına göre Muhterem Tanık'ın beraatine karar verilirken Atilla Taş'ın terör örgütüne yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapsine, Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habip Güler, İbrahim Balat, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çeyin ve Gökce Fırat Çulhaoğlu'un 6 yıl 3 ay hapislerine karar verildi. Terör örgütüne üye olmak suçundan Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Terör örgütüne yardım suçundan dolayı sanıklardan Murat Aksoy'a 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı.



Mahkeme ayrıca Sait Sefa, Bülent Ceyhan ve Emre Soncan dosyalarının ayrılmasına hükmetti

Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan "fuatavni" adlı hesabın kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan "Rotahaber" sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.