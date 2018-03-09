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Başkentte flaş karar

’ne bağlı tüm otoparklarda 24 saatlik araç parkının ücreti Başkan ’nın talimatı ile 1 TL oluyor. 1 saatlik park ise ücretsiz oluyor.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 09:33
Başkentte flaş karar

tarafından ANFA'ya kiralanan Mavi Göl, Mogan ve Göksu'daki otoparkların tamamının 3. şahıslara kiralandığı ve bu otoparkları işleten kişilerle vatandaşlar arasında sürekli sorunlar yaşandığı konusunda şikâyetler geliyordu. Ayrıca otoparklarda çalışan personellerin kılık, kıyafet ve davranışlarının uygun olmadığı, yasal olarak verilmesi gereken otopark fişinin verilmediği, engelli vatandaşlara zorluklar çıkarıldığı gibi hususlarda Büyükşehir Belediyesi'ne gelen en büyük şikayetlerdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk 'nde bir karar alarak ANFA ile olan 25 yıllık otopark protokolünü iptal etmişti.



TÜM OTOPARKLARI KAPSIYOR

ANFA'dan alınan otoparklar yine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANPARK ve Beltaş şirketlerine 25 yıllığına devredilmişti. Başkentte yol boyu, katlı ve açık olarak hizmet veren otoparklarla ilgili Büyükşehir Belediyesi devrim gibi bir karar almaya hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 'nın talimatı ile başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak. Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak olan önerinin onaylanması durumunda başkentlilerin akın ettiği Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.



1 SAAT ÜCRETSİZ

Müjdeli haberi SABAH aracılığı ile başkentlilerle paylaşan Başkan Mustafa Tuna, "Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olacak. Biz vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağı düşünüyoruz. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var. Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz de uygun görürse gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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Başkentte flaş karar
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