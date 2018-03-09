Erken seçim yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. CHP İyi Parti, Saadet Partisi, HDP gibi siyasi partilerle yaptığı görüşmenin ardından hazırladığı raporu AK Parti'ye sundu. CHP, raporunun incelenmesi için Anayasa Komisyonu
toplantısının pazartesi gününe ertelenmesini ve itirazlarının dikkate alınmasını istedi. Elitaş ise CHP'nin taleplerine "AK Parti'nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. MHP'nin hayır dediğine AK Parti evet derse uzlaşmanın mümkün olamayacağı, ortaklık hukukunun, ittifak hukukunun her konuda virgülüne kadar devam etmesi gerektiği" karşılığını verdi. Elitaş Anayasa Komisyonu'nun görüşme takviminde değişikliğe gidilmeyeceğini belirtirken CHP'nin 11 maddelik teklifini değerlendireceklerini, olabilecek bir değişikliğin ise ancak Genel Kurul aşamasında gündeme gelebileceğini bildirdi. "İttifak sözler üzerine kurulur ne söz verdiysek o sözümüz devam ediyor" diyen Elitaş, MHP'li Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla ilgili ise "Eğer MHP 'teklif aynen geçsin' derse aynen geçer. Biz de aynen geçsin dersek onlar da aynı şekilde kabul ederler. Ortağını yarı yolda bırakmak ittifak değildir" ifadesini kullandı. Elitaş erken seçim
tartışmalarıyla ilgili olarak ise "31 Mart 2019 yerel seçim
lerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihidir. Bu kesin ve net" dedi. MHP RANDEVU VERMEDİ
MHP ise CHP'nin randevu talebini reddetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Biz MHP olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz, edeceğiz. CHP'nin oyalama oyunlarına itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yüzden görüşme talebini kabul etmedik" ifadelerini kullandı.