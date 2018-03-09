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Eski emniyet müdürüne 'den hapis!

/ kapsamında hakkında dava açılan eski Müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 18:19
Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis!

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında hakkında dava açılan eski Müdürü , 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya ve avukatları ile yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir dönem Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü de yapan Kaya'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığı, tutuklu bulunduğu süreyle ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

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Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis!
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