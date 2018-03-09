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Gözler 'te olacak!

’ın dünkü konuşmasında bazı sözde ilahiyatçıların fetva adı altında topluma verdiği rahatsızlığa tepki göstermişti. Bugünkü köşesinde bu konuya ağırlık veren “Cumhurbaşkanı, 8 Mart konuşmasında 'in de devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bakalım, ta Atatürk döneminden beri bu iş için var olan Diyanet önümüzdeki dönem sorunu aşmak için ne yapacak.”

Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 09:36
Gözler Diyanet'te olacak!

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'ın dün bu konuda yaptığı açıklama çok cesurcaydı, aynen aktaralım:
"Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya.

Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar.
Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız.

Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam'ın uygulanması yer zaman koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam'ın güzelliği burada zaten."

Cumhurbaşkanı, 8 Mart konuşmasında 'in de devreye girmesi gerektiğini söyledi.
Bakalım, ta Atatürk döneminden beri bu iş için var olan Diyanet önümüzdeki dönem sorunu aşmak için ne yapacak.
Zira işi zor; bu çağda fetva ve dini açıklamalar konusunda bir standart oluşturmak kolay değil.
Ama sanırım işe, sessizliklerini bozarak başlamalılar. Çünkü yasakların hükümsüz kaldığı çağımızda, sürekli "kirli su" akıtılan bu mecraya "temiz su" akıtmaktan başka yol yok.

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