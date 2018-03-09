İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin Ez-Zaviye bölgesinde yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu göğsünden vurulan Filistinli bir gencin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gencin kimliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylarda, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 4 Filistinlinin de yaralandığına yer verildi.

Yaralılardan ikisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki devlet hastanesine nakledildiği belirtilen açıklamada, ikisinin de kuzeydeki Nablus kentinde bulunan Rafidiya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde ise, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gencin 24 yaşındaki Muhammed Zeyn Fezza el-Caberi olduğu aktarıldı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı, Yahudi yerleşim birimleri ve ABD'nin Kudüs politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlemişti.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.