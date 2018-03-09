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Karlov inde flaş gelişme

'nın Büyükelçisi Andrey Karlov ine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili 'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara'ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 02:10
Karlov suikastinde flaş gelişme

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında 'ya gelen Rus heyette bulunan uzmanlar, soruşturmayı yürüten Savcısı ile görüştü.

Savcının huzurunda ın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis 'a ait telefonun şifresini kırmaya çalışan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.

'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

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Karlov suikastinde flaş gelişme
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