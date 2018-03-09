Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 2 tahliye

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 2 tahliye

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, ve 'nun tahliyesine karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 22:38
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 2 tahliye

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar ve 'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun oy çokluğuyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 2 tahliye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN