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sınırında obüs hareketliliği

'de terör örgütü / kontrolündeki Afrin ilçesi Cinderes kasabası yakınlarında fırtına obüsü hareketliliği gözlendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 18:38
Suriye sınırında obüs hareketliliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 49'uncu gününe girerken, Afrin'in yüzde 60'ının terör örgütü /'den temizlendiği bildirildi. Afrin merkezi ve çevresindeki terör hedefleri Türk savaş jetleri, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla vurulmaya devam ediyor.


Öte yandan, Afrin'in Cinderes kasabası sınırının sıfır noktasında yer alan 'ın Reyhanlı ilçesinde fırtına obüsü hareketliliği gözlendi. Sınır duvarından ilerleyen obüsler, konuşlanacakları bölgeye doğru ilerliyor.

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Suriye sınırında obüs hareketliliği
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