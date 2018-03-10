Erdoğan: Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mersin'de, kendisini karşılayan kalabalığa hitap ediyor. Erdoğan'ın konuşması:

AFRİN'E DOĞRU İLERLİYORUZ

Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Teröristlerden 3195'i bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilmişti. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Ve Afrin'e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler.

"REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR" SLOGANLARI ÜZERİNE



Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz.



850 KM KONTROLÜMÜZ ALTINDA

"Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız." ifadelerini kaydetti

NEREYE KAÇARSANIZ KAÇIN...

"Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız."