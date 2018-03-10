''Erdoğan'ın açıklamaları hepsini iyot gibi ortaya çıkardı!''

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tespitler, öyle anlaşılıyor ki arıza çıkarmak için hazır bekleyen bir takım sinsileri de iyot gibi açığa çıkardı.. Eminim Erdoğan bunun için yapmadı ama bu çıkışı tam anlamıyla 'sazan avı' oldu.. Değerli dostlar, Erdoğan'ın sözleri öyle açık ve berrak ki.. 'Müslümanlar kendini sürekli geliştirmek zorundadır'.. Bu kadar.. Ve üzerinde tepinecek kıyameti kopartacak bir şey de yok.. Aklı başında olan her Hocaefendi'nin de, bu sözleri için Erdoğan'a teşekkür etmesi lazım..

… Bakın Oda Tv, Sözcü/Cumhuriyet tayfası aldılar ellerine çekirdeklerini (İzmirliler çiğdem der) kenardan izliyorlar.. Erdoğan 'şarlatanlar' diyor.. Bir kesim kalkıyor ayağa 'bizim hoca şarlatan değil' diyor.. Ya hu desenize 'Hay ağzına sağlık Cumhurbaşkanım, bu şarlatanlar bir sussa da Alim ve Arif olanlar konuşsa artık' desenize.. Sahip çıksanıza bu tarihi çıkışa..

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