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''Erdoğan'ın açıklamaları hepsini iyot gibi ortaya çıkardı!''

Aktuel yazarı , bugünkü yazısında ’ın “Müslümanlar kendini güncellemeli” şeklindeki sözlerinin üzerinden fırtına koparmaya çalışan Erdoğan’ın yeminli düşmanlarını kaleme aldı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tespitler, öyle anlaşılıyor ki arıza çıkarmak için hazır bekleyen bir takım sinsileri de iyot gibi açığa çıkardı..” diyen Ersoy Dede’nin yazısı şu sözlerle son buluyor: “Ya hu desenize ‘Hay ağzına sağlık Cumhurbaşkanım, bu şarlatanlar bir sussa da Alim ve Arif olanlar konuşsa artık’ desenize.. Sahip çıksanıza bu tarihi çıkışa... “

Giriş Tarihi: 10.3.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 17:56
''Erdoğan'ın açıklamaları hepsini iyot gibi ortaya çıkardı!''

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'ın yaptığı tespitler, öyle anlaşılıyor ki arıza çıkarmak için hazır bekleyen bir takım sinsileri de iyot gibi açığa çıkardı.. Eminim Erdoğan bunun için yapmadı ama bu çıkışı tam anlamıyla 'sazan avı' oldu.. Değerli dostlar, Erdoğan'ın sözleri öyle açık ve berrak ki.. 'Müslümanlar kendini sürekli geliştirmek zorundadır'.. Bu kadar.. Ve üzerinde tepinecek kıyameti kopartacak bir şey de yok.. Aklı başında olan her Hocaefendi'nin de, bu sözleri için Erdoğan'a teşekkür etmesi lazım..

… Bakın Oda Tv, Sözcü/Cumhuriyet tayfası aldılar ellerine çekirdeklerini (İzmirliler çiğdem der) kenardan izliyorlar.. Erdoğan 'şarlatanlar' diyor.. Bir kesim kalkıyor ayağa 'bizim hoca şarlatan değil' diyor.. Ya hu desenize 'Hay ağzına sağlık Cumhurbaşkanım, bu şarlatanlar bir sussa da Alim ve Arif olanlar konuşsa artık' desenize.. Sahip çıksanıza bu tarihi çıkışa..

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''Erdoğan'ın açıklamaları hepsini iyot gibi ortaya çıkardı!''
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