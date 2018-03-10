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elebaşının yeğeni yeniden tutuklandı

Önceki gün serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınan elebaşı ’in yeğeni ’in, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 19:05
FETÖ elebaşının yeğeni yeniden tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in amcasının oğlu olduğu belirtilen , önceki gün 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' uygulanarak Silivri Cezaevinden serbest bırakılmış, savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 14. hakkında yakalanma kararı çıkarıldıktan sonra dün akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı.
Kemalettin Gülen'in, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yeniden adliyeye sevk edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen'in, çıkarıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak konulduğu belirtildi.
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FETÖ elebaşının yeğeni yeniden tutuklandı
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