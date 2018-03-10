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firarisi çift hücre evinde yakalandı

'de, 'nün " eğitim danışmanı" ile "il ablası" çift, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 15:06
FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda, aranan şüpheli karı koca, sahte kimlikle hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte görevli olduğu öne sürülen H.E. ile eşi E.E'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı öğrenilen şüpheli çifti gözaltına aldı.

Sahte kimlikle yakalanan şüphelilerden H.E'nin " eğitim danışmanı", eşi E.E'nin de "il ablası" olduğu öğrenildi.

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FETÖ firarisi çift hücre evinde yakalandı
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