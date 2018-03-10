Verdiği fetvalarla sık sık gündeme gelen sahte ilahiyatçılar tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı çıkışı bugün de sürdürerek "Müslümanlar kendini yenilemek zorunda.



M.Ü İlahiyat Fak. Dek. Prof. Ali Köse'den Cumhurbaşkanı'na destek



Biz dinde reform peşinde değiliz. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir" şeklindeki sözleri ile hem sahte ilahiyatçılara hem de sosyal medya trollerine tepki gösterirken, dünkü sözlerini çarpıtmaya çalışanlara da cevap verdi. A haber'e konuşan Marmara Üniversitesi Dekanı Prof. Ali Köse de "Bu dar anlayış islam dünyasını bu hale getirdi" sözleri ile Cumhurbaşkanı'nın sözlerine destek verdi.

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