Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da - CANLI

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kuruluşundan bugüne kadar partimizin değişik teşkilatlarında görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Bolu ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bolu, 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 66'lık bir destekle aramızda yer almıştı. Bolulu tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum.

Bizim Bolu'dan beklentimiz daha büyük. 2019 yerel ve hükümet sistemi seçimlerine Bolu'yu çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Köroğlu'nun ahfadına böylesi yakışır. Öyle bir ses verin ki Afrin'de operasyon yürüten komandolarımız dahi duysun.

Ana kademe 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Kadın kolları, her eve girmeye, her gönüle dokunmaya, her eli sıkmaya hazır mıyız? Tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Özlediğimiz, görmek istediğimiz Bolu budur. Dışarıda bunun iki misli kongreye gelen vardı.

"ONLARI SELAMLAMADAN İÇERİ GİREMEZDİK"

Onları selamlamadan içeri giremezdik. Onları da selamladık. Bugün ben Bolu'yu gerçekten daha farklı gördüm. İnanın şu anda ülkemin her yanı aynen böyle. Dün Mersin'deydim, Antalya'daydım, böyle.

Biraz sonra Sakarya'da olacağım, biliyorum ki Sakarya da böyle. AK Parti milletimize aşık. AK Parti bu vatana aşık. Sizin aşkınız zaten bizi deli divane etti. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu, biz deldik. Onlar ne diyordu, yoksa burayı patates deposu mu yapsak, doğalgaz mı depolasak. Bir buralardaki trafik kazaları ile nice canlar gitti. Bunları unutmuyoruz. Biz bu dağı deleriz dedik, deldik. Oralardan bir ucundan girip bir ucundan geçiyor, öbür tarafta şirine ulaşıyoruz.

"SEFER GÖREV EMRİ" AÇIKLAMASI

("Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına) Gençler, her gün ben komuta kademesi ile Genelkurmay Başkanımla, "ihtiyaç var mı?"diyorum. Verdiği cevap, "Olsa sayın Cumhurbaşkanım ben size söylerim." Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben yola çıkarım, ardından da beraber yola yürürüz.

"HESAPLARI TUTMADI"

Partimizi kapatmaya gayet etmediler mi? Ettiler. Onlar zannediyordu ki biz tuzağı hazırladık ve AK Parti'yi kapattık mı iş bitti. İnsaf be vicdansız. Anayasayı değiştirmeye güce sahip bir partiyi kapatma tuzağı kuruyorlardı ama hesapları tutumadı.

Kaderin üstünde bir kader vardı. En büyük hesap Allah'ın hesabıydı. Maruz kaldığımız onca haksızlığın ve yer yer hukuksuzluğun üstesinden milletimizin desteği sayesinde geldik. Bu anlayışla geçtiğimiz 15 yılda Bolu'ya da 11 katrilyon yatırım yaptık Bolu'ya.

Toplu konutta 5 bin 441 konutla şehrin çehresini değiştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 300 kilometreye çıkardık. Tekke Barajı ile 3 barajın inşası da sürüyor. Dedeler ve Hasanlar Barajlarının inşasına da yakında başlıyoruz. Durmak yok, yola devam. İşimiz bu.

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