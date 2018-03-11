FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin ByLock yazışmaları ortaya çıktı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

Hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Gülen'in "armihansa" kullanıcı adıyla programı 12 Ekim 2015 ila 19 Şubat 2016 arasında kullandığı bilgisi yer alıyor.

Tutanakta, Gülen'in 702 mesaj gönderdiği, bin 151 mesaj aldığı, 52 mail gönderdiği, 668 mail aldığı ve program üzerinden kendisine 22 arama geldiği, 159 arama yaptığı kaydedildi.

Tutanakta örgüt elebaşının diğer yeğeni Hüseyin Gülen ile Büşra Gülen'in birbirlerini ekledikleri ve Gülen'in program üzerinde 5 gruba dahil edildiği, 29 kişi ile görüştüğü belirtildi.

"HER AN TUTUKLANABİLİRİM..."

Büşra Gülen'in ByLock yazışmalarında, genel olarak programlara ve toplantılara katılım, toplantıların ayarlanması ve katılan kişilerin belirlenmesi, ev ayarlanması, evin ihtiyaçlarının giderilmesi ve işlerinin görülmesi gibi konular tespit edildi.

Gülen'in E.K. ile yaptığı ve 455 kaydın tespit edildiği ByLock yazışmalarında, "Kağıdı yanıma almadım, istişareye getirsem olur mu? Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi." ifadesi de yer alıyor.

Tutanakta, Gülen'in soyisminin örgüt elebaşı ile aynı olmasından dolayı kendisine ayrıcalık tanınmasını, "Abla kiraları yatırdım, yeni eve geldim. Gümüşlerin de parasını gönderdim. Adam soyismimi duydu, bana özel hediye gönderecekmiş. Hocamızın yakınında bir isimmiş." şeklinde beyan ettiği belirtildi.

"BENDEN NET 4 KİŞİ VAR..."

Gülen'in, toplantıların ayarlanması konusunda yardımının bulunduğuna yönelik programda, "Benden net 4 kişi var 7 de olabilir Sıla'lar vazgeçmezse. S... apartmanı dedim kızlara, çarşamba kahvaltıyla başlanacak, değişme yoktur inşallah. Abla Esengül'e nasıl ulaşabilirim, acil lockumuzu eklesek, ben onu ekledim ama onun da haberi olsa." konuşmaları yaptığı yer aldı.

E.K. ile görüşme talebinde bulunan Gülen'in Ankara'da yaşamasına rağmen İzmir'de "mütevelli grubu"nda bulunduğundan bahsetmesine ilişkin şu konuşmaları tespit edildi:

E.K: Büşra nerdesin?

Büşra: İzmir'deyim abla, birşey mi oldu?

E.K: Neredesin? Akademideyim, gel bize gidelim.

Büşra: Bozyakadayım, mütevelli grubunda.

E.K: Orada ne işin var? Sen sahildesin mübarek, geçerken ealarına baksak.

Büşra: Yarın kiraları aldıktan sonra görüşsek olur mu abla?

Gülen'in M.D. ile yaptığı görüşmelerde, abla diye hitap ettiği bir kişiden bir miktar para aldığı, aldığı parayla kamp ve kış paketi alışverişi yapacağı ve "Abla yarın akademide olacağız. 11 gibi ikimiz paket hazırlayacağız. Sonra diğer kızlar gelecek, kamp ayarlayacağız" ifadesi yer alıyor.

M.D. ile Gülen'in program üzerinden haberleştiklerine yer verilen tutanakta, şu konuşmaları aktarıldı:

M.D: Büşra, acil Elif ablanın mailini dinlemelisin. Canım birazdan verecem seni alamadım. Mecuduna denk gelecek şekilde bakar mısın?

Büşra: Abla benim bu değişiklik yok.

M.D: 1 gün yok mu?

Büşra: Ben 10 güne tamamladım. 5 kişi var söz veren, onları da yapacam.

Gülen'in Ö.Ç. ile yaptığı görüşmede de iş yükünden bahsederek, "Abla yarın biz Ceren ablayla gazete merkezine gidip evlerin adreslerini güncelleyeceğiz. Vazife sahamız geniş ancak yetiştirebiliyoruz. Abla ben salı İstanbul'a gidiyorum 11 talebe ziyaret edeceğim." dediği kaydedildi.

Gülen'in İ.K. ile kamp programına yönelik yaptığı konuşmada, İ.K'nin "Bak şöyle yapalım salı sabah serler ve siz hep beraber toplanalım olur mu? Akademide orada yüz yüze netleştirelim" dediği bildirildi.