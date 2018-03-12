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Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve annelerini yemekte ağırladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 20:32
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan özel harekat polislerinin eşleri ve anneleriyle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı 'nde verilen yemeğe, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli özel harekat polislerinin eşleri ve annelerinin yanı sıra bazı kadın özel harekat polisleri katıldı.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin tüm dünya işlerinin üstünde olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 3300 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, 815 kilometrekarelik sınır hattının güvenli hale geldiğini ve sivil halkı korumak için büyük mücadele verildiğini vurguladı.

"Vatan bizim evimizdir." diyen Erdoğan, bu savunmada vazife alan tüm polislerin şerefli bir görev yaptığını söyledi.

Emine Erdoğan, polis eşlerinin ve annelerinin de bu mücadeleye omuz veren "güçlü kadınlar" olduğunun altını çizdi.

Samimi bir atmosferde geçen dayanışma yemeğine, İçişleri Bakanı 'nun eşi Hamdiye Soylu da katıldı.

Yemek sonrasında birlikte fotoğraf çektirildi.

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Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek
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