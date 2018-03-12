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Meclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan 'li vekil, tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 18:46
Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken, Afrin merkezi dört bir yandan kuşatmaya alındı.

Afrin'e 1,5 km kala terör örgütü 'nın söylemlerine destek veren 'den de sesler yükseliyor.

HDP'Lİ VEKİLDEN İFTİRALAR

'de Afrin harekatıyla ilgili, Meclis Araştırma önergesinin gerekçesini açıklamak üzere HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıkarak, öldürülen teröristlere sivil diyerek, Türk askeri ve 'ya katil dedi.

HDP'li Kaya, "Türkmenler, Araplar, Kürtler, Ezidiler ve bütün halklar IŞİD vahşetinden kaçmak için Afrin'e gittiler. Siz gidip böyle bir halkı katlediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI: ASLA KONUŞAMAZSIN

Bunun üzerine mikrofonu kapattıran , "Afrin'de bu ülkenin bayrağını, milletini korumak için, harekata girişen ve bu uğurda şehit olan askerlerimizi 'sivil halkı öldürüyorsunuz' diye nitelendiremezsiniz. Asla bu konuşmanıza izin vermeyeceğim, yerinize oturun" diyerek HDP'li vekili susturdu.

Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar

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Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar
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