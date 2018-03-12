Mehmetçik ezdi geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin
merkezine bir kilometreye kadar yaklaştı. Komuta kademesi, Afrin kent kuşatması için son hazırlıklarını yaparken, terör örgütlerine ait savunma hatları da birer birer çökertiliyor. Birlikler, 18 köy ile bir havaalanını daha teröristlerden temizledi. TERÖRİSTLERDEN TÜNEL AĞI
Afrin'e doğu cephesinden ilerleyen birlikler, Maryamin bölgesinde Khaladiyah köyünü ve Afrin şehir merkezine bakan hâkim tepeleri ele geçirdi. Bölgede teröristler tarafından inşa edilen ve uzunluğu yaklaşık 10 kilometreyi bulan onlarca beton tünelde de kontrol sağlandı. Doğu Cephesi'nin en büyük savunma hattı olarak görülen ve bir kısmı halen inşaat halinde olan beton tünellerin, onlarca gözetleme kulesi ve silindir siperi birbirine bağladığı ortaya çıktı.
Teröristlerin ayrıca tank ve zırhlı araçların geçişini engellemek için kilometrelerce uzunlukta ve 3 metre derinlikte hendekler kazdığı da görüldü. TSK ve ÖSO tarafından gerçekleştirilen operasyonla birlikte terör örgütünün en büyük savunma hattı da kırılmış oldu.
Doğuda Halidiye-Calbul hattında, batıda ise Cinderesi bölgesinden ilerleyen birliklerin Tilaf köyünü kontrol etmesiyle Afrin'in kuşatması yarılandı. Doğu-Batı hattından ilerleyen TSK öncülüğündeki ÖSO'cular arasında ise sadece 8 kilometrelik bir mesafe kaldı.
TSK Harekât Merkezi tarafından gerçekleştirilen hamle ile başta Mabatlı belde merkezi olmak üzere çember içinde kalan birçok bölge, teröristler açısından askeri açıdan savunulamaz duruma geldi.
Afrin şehir merkezine doğru hızla çekilen terör örgütü mensupları, Afrin'de kapana kısıldı. Zeytin Dalı
'nın başarıyla devam ettiğini duyuran Genelkurmay Başkanlığı da bugüne dek etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 300 olarak açıkladı. STRATEJİK HAVAALANI DA ALINDI
Dün itibariyle, Kastel Keçik
, Kara Tepe
, Halidiye, Culbul, Kane Kauer, Hocamali, Savan Kabir, Çançanlı, Tellef, Kocaman, Solaklı, Alibey, Kavkabah, Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri teröristlerden temizlendi. Cinderesi-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı ile Bocite Dağı da teröristlerden alındı. TSK ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana, Afrin'de teröristlerin kontrolündeki 5'i belde merkezi, 151'i köy, 33'ü kritik nokta olmak üzere 189 bölgeyi ele geçirdi.