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: BAE'den Türkiye'ye gelen özel jet 'da düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet 'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 'e ait özel jet, BAE''nin Şarika şehrinden İstanbul'a geliyordu. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 02:02
Son dakika: BAE'den Türkiye'ye gelen özel jet İran'da düştü

'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, 'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

KURTULAN YOK

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

BAE'den Türkiye'ye gelen özel jet İran'da düştü

TC-TRB KUYRUK TESCİLLİ ÖZEL JET

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi özel nin Başaran Yatırım Holding'e ait olduğunu bildirdi.

Bekarlığa veda partisinden dönüyorlardı

Bakanlık kaynakları, uçakta 8 yolcu ile 3 mürettebat bulunduğunu aktardı. Uçağa ait son radar görüntüsünün İran'ın İsfahan eyaletinin 8 mil batısında alındığı bildirildi. Uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran sosyal medya hesabından son olarak bu fotoğrafı paylaşmıştı

Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi

İSİMLER BELLİ OLDU

Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.

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Son dakika: BAE'den Türkiye'ye gelen özel jet İran'da düştü
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