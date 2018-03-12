Son dakika: BAE'den Türkiye'ye gelen özel jet İran'da düştü

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

KURTULAN YOK

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

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TC-TRB KUYRUK TESCİLLİ ÖZEL JET

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken düşen TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 tipi özel Türk jetinin Başaran Yatırım Holding'e ait olduğunu bildirdi.

Bakanlık kaynakları, uçakta 8 yolcu ile 3 mürettebat bulunduğunu aktardı. Uçağa ait son radar görüntüsünün İran'ın İsfahan eyaletinin 8 mil batısında alındığı bildirildi. Uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

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Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi

İSİMLER BELLİ OLDU

Özel uçakta yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.