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'de son dakika! Dışişleri Bakanı değişiyor

Dünyada son dakika haberi... Başkanı Trump açıkladı: yerine Başkanı geliyor.. CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo'nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 16:34
ABD'de son dakika! Dışişleri Bakanı değişiyor

Başkanı Trump ABD Dışişleri Bakanı 'ı görevden aldı. ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine Başkanı 'yu atadı.


Mike Pompeo

ABD Başkanı Trump, 'ndaki görev değişimini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

YENİ DİREKTÖR KADIN

ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirdi. Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo'nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post'a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel'i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:

"Rex Tillerson'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi; kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum."


Rex Tillerson

Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump'ın Tillerson'u "fazla düzen adamı" olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Son dakika! Trump Tillerson'u görevden aldı

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ABD'de son dakika! Dışişleri Bakanı değişiyor
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