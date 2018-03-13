ABD'de son dakika! Dışişleri Bakanı değişiyor

ABD Başkanı Trump ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldı. ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı.



Mike Pompeo

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimini sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

YENİ DİREKTÖR KADIN

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirdi. Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo'nun görevine gelerek, istihbarat servisinin tarihindeki "ilk kadın direktör" olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, The Washington Post'a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel'i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:

"Rex Tillerson'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi; kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum."



Rex Tillerson

Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump'ın Tillerson'u "fazla düzen adamı" olarak değerlendiriyordu ve bu nedenle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Son dakika! Trump Tillerson'u görevden aldı