Canlı kalkan yapılan halk: Bizi de kurtarın

?Afrin
'de köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler aralarında yaşlılar, kadın ve çocukların da bulunduğu halkı dövüp, kafalarına silah dayayarak zorla canlı kalkan olmaya zorluyor. Bölge halkı, ÖSO
içinde bulunan yakınlarının yardımıyla Türk istihbarat birimlerine telefonla ulaşıp, yardım istedi. Kilis'te bulunan Türk istihbarat birimlerine telefonla ulaşarak, yardım isteyen Afrin'deki bazı sivillerin, "Bizi zorla döve söve canlı kalkan yapıyorlar. Kafamıza silah dayayıp, bizi askerin karşısına koyuyorlar" dediği öğrenildi.
Silahlı teröristlerin Afrin'deki mahalleleri dolaşıp evlerinde bulunan sivillerin kafalarına silah dayayıp, dövdüğü ve meydana topladıkları belirlendi. 69 YAŞINDAKİ KADINA ZORLA SİLAH
ÖSO'daki akrabalarının yardımıyla Türk istihbarat birimlerine ulaşan 55 yaşındaki Muhammed Hesen adlı Afrinli, 69 yaşındaki komşuları olan kadının eline zorla silah verilip şehir merkezine götürüldüğünü söyledi. Whatsapp üzerinden gönderdiği fotoğraflarda ise, eli silahlı teröristlerin halkı zorla meydana topladığı ve kamyonlarla kent merkezine taşıdıkları görülüyor. Muhammed Hesen telefonda anlattıklarının yanı sıra, gönderdiği mesajda şunları yazdı: "Beyim bizi zorla örgütçü teröristler başımıza tüfeklerinin namlusunu dayayıp meydanlara topluyor. Gitmeyenleri de döverek, söverek zorla götürüp askere karşı koymamızı söylüyorlar. Kurtarın bizi asker çabuk gelsin. Bu fotoğraftaki teröristler mahallemiz içinde çoluğumuzu çocuğumuzu karımızı, anamızı zorla götürüyorlar beyim"
Afrin şehir merkezi Eşrefiye Mahallesi'nde yakın akrabalarının olduğunu söyleyen ÖSO komutanlarından Süleyman Hacı Hamdo ise "Yüzlerce kişi bana ve diğer ÖSO grubundaki arkadaşları arayarak yardım istiyor. Afrin'den çıkmak istediklerini söylüyorlar. Terör örgütü, masum insanları canlı kalkan olarak kullanmak için alıkoyuyor" SİVİL HASSASİYET VURGUSU
İsminin açıklanmasını istemeyen bir TSK görevlisi ise "Zeytin Dalı Harekâtı başladığı ilk dakikalardan bu yana sivillere zarar gelmemesi için hassasiyetle yürütülüyor. Bir tek sivilin burnunun dahi kanamaması için kendi canını verip şehit olmuş arkadaşlarımız oldu. Hassasiyetimiz son terörist temizleninceye kadar sürecektir" dedi.