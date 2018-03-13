Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. 4. Uluslararası İyilik Ödülleri vesilesi ile dünyanın farklı kıtalarından Türkiye'ye teşrif eden bütün misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum.

Gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Eski başkanımız sayın Mehmet Görmez hocamıza da gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.

Ödülümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın da en prestijli projelerinden biri haline geldi. Bu ödüller vesilesiyle bizler de birbirinden değerli hayır faaliyetlerinden haberdar olduk. Etrafımızda yaşanan onca savaşa, şiddete, insanı insanlığından utandıran vahşet haberlerine rağmen sevindik, umutlandık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

TÜM KARDEŞLERİMİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Az önce hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri, insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor. Bu seneki ödüller layık görülen, çevresinde hayat tamircisi olarak bilinen engelli hayvanlara bugüne kadar tam 200 protez yapan Mardin Derikli Hasan Kızıl kardeşim, eğitim, tarım ve çevre alanındaki özgür çalışmaları ile Türk milletinin hayırseverliğini Afrika'nın çorak topraklarına taşıyan Sevde Sevan Usak hanımefendiyi, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini rehber edinen doktor Mahmut Karaman Beyefendiyi, yetim ve öksüzlere sahip çıkan, Amerika'da onlarca çocuğa sıcak bir yuva sunan yetimlerin babası Libyalı Muhammed kardeşimi, Levent Uçkan hocamızı, velhasıl, bu yıl iyilik ödüllerini tevci ettiğimiz tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.

"AFRİN'E GİRDİK, GİRİYORUZ"

Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor.

"3400 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.

"SURİYE'NİN KUZEYİNİ BU KATİL SÜRÜLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Adalet ve merhametten taviz vermeden, kara propagandaya aldırmadan, Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz. Hem bölgedeki, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak hem de Suriye'nin yeniden inşasına yönelik adımlar atacağız.

Türkiye Diyanet Vakfı gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki başarıları ile göğsümüzü kabartan hizmetlere imza attı. Dualarla, sadece Hakk'a ve halka dayanan bu müessesemiz, dünyanın 140 ülkesinde bir abideye dönüştü. Küçük adım şimdi binlerce öğrenciye sahip çıkan, her yıl milyonlarca insana dokunan devasa bir hayır harekatının ve hareketinin adı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz"

"BİZ SİVİL İNSANLARI HİÇBİR ZAMAN HEDEF ALMADIK"

Dünyaya sesleniyorum, siz ne yapıyorsunuz? Siz bombalarla Doğu Guta'da binlerce, çocuk, yaşlı, kadın, bu insanları öldürürken, Suriye'de bir milyona yaklaşan insanı öldürürken, biz sadece mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Sivil insanlar ölüyor, bilerek konuşun. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Sivilleri de hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın. Ama bunlar, sivildi, sivil değildi, hiç fark etmez, bombaları yağdırıyor. Bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyeti aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz.