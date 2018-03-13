Düşen uçakla ilgili skandal yorumlara Başbakan'dan sert tepki!

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim hayat felsefemiz, iyi ve doğru alışkanlıkları, ahlakı önemseyen kötülükten fenalıktan zulümden uzak durmayı ilke edinen bir anlayıştır. Bu anlayışta zengin fakirden, beyaz siyahtan, şehirli köylüden, erkek kadından daha üstün değildir. Birisinin başına gelen kötü bir hadiseye sevinmek insanlıktan nasibini almamaktır." sözleri ile ölen insanlar hakkında skandal yorumlara tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

''YÜREĞİ BURKULAN AİLELERE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYİ BECEREMEYENLER HİÇ DEĞİLSE SUSMALIDIR"

Değil bir insanın bir canlının ölümüne bile sevinmek ilkel kalmış ruhun tezahürüdür. Böyle bir davranışın bizim inancımızda yeri yoktur. Peygamberimizin, 'kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni de derde uğratır' diye buyuruyor. Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler hiç değilse susmalıdır" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ BÜYÜK GÖREV VE SORUMLULUKLARI VARDIR

"Dinimizle ilgili yalan yanlış konuşan, milleti inancımızdan soğutmaya çalışanlara geçit vermemek, nasıl Diyanet İşleri Başkanlığının asli göreviyse, gönül gözünü kapatmayan, ruhunu karartmayan nesillerin yetişmesinde, mukaddes dinimiz İslam'ın doğru anlaşılmasında, doğru anlatılmasında da Diyanet İşleri Başkanlığının büyük görev ve sorumlulukları vardır."