Evlenme yaşını CHP düşürmüş! O belge gün yüzüne çıktı...

AK Parti'yi ve muhafazakar çevreleri çocuk gelin ve evlenme yaşı söylemleri üzerinden sürekli yanlış bilgilerle karalamaya çalışan CHP'nin "erken evlilikler" için kanun çıkardığı ortaya çıktı.

1938 yılında çıkarılan 3453 sayılı yasa ile 18 olan evlenme yaşını aşağıya çeken İsmet İnönü öncülüğünde CHP'nin erkekler için evlilik yaşını 17'ye, kızlarınkini de 15'e indirdiği belirlendi.

CHP, AK Parti iktidarı tarafından düzenlenen erken yaşta evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik yasa tasarısını da provokatif eylemler ile çarpıtmıştı...

İŞTE O BELGE

İFTİRALAR ELLERİNDE PATLADI

CHP konuştukça arşivler açılıyor. Arşivler açıldıkça da CHP batıyor. AK Parti Hükümetinin 16 ila 18 yaş arasında mahkeme izni olmaksızın yapılan evliliklerin kamu davasına dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkan aile mağduriyetlerini çözmesini engelleyen CHP zihniyeti hakkında tarihi bir bilgi daha gün yüzüne çıktı.

İSMET İNÖNÜ DÖNEMİNDE KANUNLAŞTI!

İsmet İnönü öncülüğünde tek parti döneminde, 15 Haziran 1938 tarihli TBMM oturumunda Türk Medeni Kanunu'nun 88. Maddesinde değişiklik yapılarak evlilik yaşının aşağıya çekildiği belirtildi. Akit'in haberine göre devletin ve milletin birbirinden kesin çizgilerle ayrıştığı dönem olarak hafızalara kazınan tek partili dönemde Medeni Kanun´daki evlenme yaşının kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak düzenlendiği tespit edildi.

AK PARTİ NELER YAPMIŞTI?

18 yaşın altındaki evlilere yönelik Türkiye'de en önemli tedbirleri AK Parti aldı. Eski TCK.'daki, evlenerek cezadan kurtulmayı sürekli sağlayan düzenlemeyi (Eski TCK. 423,434'ü) AK Parti, 2004'te yürürlükten kaldırdı. Yine Eski TCK.'da "adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine cürümler" başlığı altında düzenlenmiş cinsel saldırı suçlarını, yeni TCK.'da; "kişilere karşı suçlar" kısmında, "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" arasına AK Parti hükümeti aldı.