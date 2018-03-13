Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

’nün emniyet yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Adıyaman merkezli 7 ilde / terör örgütünün emniyet teşkilatı yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 18:13
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Konya, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Yozgat ve illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına yönelik operasyon başlatıldı.
19 farklı adrese yapılan operasyonda kamudan uzaklaştırılan 11 polis memuru KHK ile uzaklaştırılan 4 polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 15 zanlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Öte yandan operasyonun yapıldığı adreslerde dijital materyallerin de ele geçirildiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN