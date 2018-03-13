FETÖ’nün medya tetikçisinden itiraf geldi!

FETÖ'nün medya imamlarından, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'ten itiraf geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan Bülent Keneş son dönemde yaptığı özeleştirilerle gündeme geliyordu. Son yazısından sınav sorularının FETÖ tarafından çalındığını itiraf eden Keneş, bu soruları çalan FETÖ'cülerin "gözümü kırpmam, yine olsa yine yaparım." şeklinde savunma yaptığının altını çizdi.

Türkiye'de yasaklı olan FETÖ'cü bir haber sitesinde yazdığı "Hizmet hareketine asıl ihanet edenler" başlıklı yazısında örgüt içerisindeki bazı isimleri hedef gösteren Bülent Keneş uzun zamandır örgüt içi eleştirileriyle gündemdeydi.

İŞTE BÜLENT KENEŞ'TEN ŞOK İTİRAF: SINAV SORULARINI ONLARIN ÇALDIĞINA İYİCE KANAAT GETİRDİM

Burada bahsini ettiğim, kamu sınavlarında soru çalma iddiaları… Daha önce de bazı şüphelerim olmakla birlikte, maalesef Hizmet Hareketi içinde bulundukları halde Hizmet'in H'sini anlayamamış bazı andavallıların bireysel olarak bu melaneti yaptıklarına artık iyice kanaat getirdim.

SORULARI ÇALAN "GÖZÜMÜ KIRPMADAN YİNE YAPARIM" DEMİŞ!

Önceki gün bir dost sohbeti sırasında, bu tür bir kepazeliğe imza atmış biriyle konuştuğunu söyleyen çok güvendiğim bir meslektaşım, o kepazeliğe imza atan adamın hala doğru bir şey yaptığını savunduğunu "Hizmet için gerekirse aynısını tekrar yapmakta gözünü bir lahza olsun kırpmayacağını" söylediğini aktarınca, doğrusu şok oldum.