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AA ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018
‘Gurbet Kuşları’na Külliye’de gala
, inançları nedeniyle 28 Şubat sürecinde yurtdışında yaşamak zorunda kalanların mücadelesini konu eden "" belgeselinin 'deki ilk gösterimine katıldı. Yaklaşık 80 dakikalık belgesel, başta Erdoğan olmak üzere, dönemin sembol isimlerinden oluşan 20 kişiyle yapılan görüşmelerden oluşuyor. "Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesele, devletin zirvesi yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile belgeseli izlerken, TBMM Başkanı ve Başbakan da törene katıldı. Belgesel, başta başörtülü kadınlar olmak üzere fikirleri ve inançları nedeniyle yasaklarla ve katsayı uygulaması gibi ayrımcılıklarla karşı karşıya kalan ve haksızlıklara uğrayanların, daha özgür bir ortamda yaşayabilme, eğitimlerini tamamlayabilme gibi nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılmaları ve bu süreçlerde verdikleri zorlu mücadeleleri konu ediniyor. Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel bir çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları", yurtiçi ve yurtdışında pek çok mecrada gösterimlerinin yapılması, festivallere gönderilmesi planlanıyor.

300 STK'DAN ERDOĞAN'A DESTEK
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde 300'e yakın kadın sivil toplum kuruluşu "Bu Ses Bizim Sesimiz" başlıklı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "8 ve 9 Mart'ta yaptığı konuşmalarla yürütülen art niyetli kampanyayı ifşa eden Sayın Cumhurbaşkanımız; yüce dinimiz İslam'ın saygınlığını, milletin birlik ve beraberliğini korumak noktasında tarihi bir adım atmıştır. Bizler de kanaat önderlerimizi, aydınlarımızı ve din adamlarımızı, toplumun dirliği, selameti ve beraberliği için çalışmalarını bu art niyetli kampanyanın farkında olarak yürütmeye davet ediyoruz" denildi.
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‘Gurbet Kuşları’na Külliye’de gala
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