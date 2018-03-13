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İŞDAŞ'ın patronu bugün toprağa verilecek!

Türkiye'nin en büyük dokuzuncu sanayi kuruluşu olan İÇDAŞ A.Ş (İÇDAŞ ve Ulaşım A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı (81), dün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 11:03
İŞDAŞ'ın patronu Necati Aslan bugün toprağa verilecek!

'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulu bulunan, Türk ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ ve Ulaşıl A.Ş.'nin ve grup şirketlerinim Yönetim Kurulu Başkanı (81) dün öğle saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan ve milli sanayinin gelişmesi için çaba harcayan Necati Aslan, Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

NECATİ ASLAN KİMDİR?

81 yaşında hayata veda eden Necati Aslan Türk ağır sanayinin öncü isimlerinden biriydi.

Dedeleri Cide'den Haliç kıyısındaki Hasköy'e gelen Aslan ailesi Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı. Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İÇDAŞ A.Ş.'nin temellerini Hasköy'de attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi için her zaman elini taşın altına koyan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı.

İÇDAŞ A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde 'hacı' sıfatıyla da biliniyordu.

Aslan'ın kurucusu olduğu İÇDAŞ, 6.5 milyar TL ciro ile Türkiye'nin en büyük 9'uncu sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor.

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İŞDAŞ'ın patronu Necati Aslan bugün toprağa verilecek!
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