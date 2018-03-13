Son Dakika Haberi: Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 13:24
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.