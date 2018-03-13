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Son Dakika Haberi: 'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Son dakika haberi... kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu 'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. teki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 13:24
Son Dakika Haberi: Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu 'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. teki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti.

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Son Dakika Haberi: Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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