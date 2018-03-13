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Son Dakika Haberi: İttifak teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika haberi... ve 'nin, siyasi partilerin na ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:25
Son Dakika Haberi: İttifak teklifi Meclis'ten geçti

Siyasi partilerin na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi ve 'nin oyları ile kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son Dakika! İttifak teklifi Meclis'ten geçti

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden ittifak görüşmelerinde gerginlik çıktı. CHP'li vekil Musa Çam'a 3 birleşim ceza verildi.

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Gül, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Yoğun ve yorucu bir mesaiyle teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye'nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Haberi: İttifak teklifi Meclis'ten geçti
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