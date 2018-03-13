Son Dakika Haberi: İttifak teklifi Meclis'ten geçti

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Son Dakika! İttifak teklifi Meclis'ten geçti

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden ittifak görüşmelerinde gerginlik çıktı. CHP'li vekil Musa Çam'a 3 birleşim ceza verildi.

CHP'li Vekil Musa Çam'a 3 birleşim ceza verildi!

ADALET BAKANI GÜL: DEMOKRASİMİZİN GELECEĞİ İÇİN EMEK VEREN, KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Gül, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Yoğun ve yorucu bir mesaiyle teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye'nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.