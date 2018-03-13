Son Dakika Haberi: Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı

Dün gece TBMM Genel Kurulu, demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir değişikliğe imza attı. Sabaha kadar uyumayan milletvekilleri Seçim İttifakı kanunu görüştü. Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

SABAHA KADAR GÖRÜŞÜLDÜ

Seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi kapsayan, AK Parti ve MHP'nin 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar görüşüldü.

GÖRÜŞMELER GERGİN GEÇTİ

Sabah 09.44'e kadar süren görüşmede CHP'li vekil Musa Çam'ın sözleri tepkiye neden oldu. CHP'li Çam'a AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından Bahçekapılı, CHP'li Çam için meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Çam'a, Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TBMM'de Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında kavga çıktı!

26 MADDELİK SEÇİM İTTİFAKI YASALAŞTI

Genel Kurul'da görüşülen 26 maddelik seçim ittifakı teklifi kabul edilip, yasalaştı. Demokrasi tarihi açısından çok önemli bir değişiklik olan Seçim İttifakı'na ilişkin Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Seçim kanununda yapılan bu değişiklik, siyasi partilere daha fazla özgürlük alanı sağlayacak. Bu bakımdan demokrasimizin gelişmesi açısından son değişikliğin tarihi önemde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geçmiş yıllardan örnekler veren Turan, açıklamasında, "Şu ana kadar seçim kanunumuzda ittifak yasağı olduğu için siyasi partiler hukuku arkadan dolanarak ittifak yapıyorlardı. Yani bir siyasi parti adeta başka bir siyasi partiye sığınarak onun listesinden kendi üyelerini aday gösteriyordu. Nitekim 1991'deki RP-MÇP-IDP, SHP-HEP; 1995'teki ANAP-BBP; 2007'deki CHP-DSP; 7 Haziran 2015'teki SP-BBP ittifakları bu şekilde kurulmuştu. Bu sabah Meclis'te kabul edilen değişiklikle beraber bu durum ortadan kalktı" açıklamasında bulundu.

"DEMOKRASİMİZİN GELİŞMESİ AÇISINDAN TARİHİ ÖNEMDE"

Bundan sonra siyasi partilerin kendi renklerini, fikirlerini, ideolojilerini koruyarak ittifaka dahil olabileceklerini vurgulayan Turan şöyle konuştu:

İttifak çatısı altında her siyasi parti kendi aday listesini ayrı olarak sunacak. YSK tarafından seçimin başlangıç tarihi ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde siyasi partiler ittifak protokollerini YSK'ya sunarak ittifak kurabilecekler. Seçim kanununda yapılan bu değişiklik, siyasi partilere daha fazla özgürlük alanı sağlayacak. Bu bakımdan demokrasimizin gelişmesi açısından son değişikliğin tarihi önemde olduğunu düşünüyorum.