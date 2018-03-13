Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı

Son Dakika Haberi: na ilişkin teklif yasalaştı

Son dakika haberi... Siyasi partilerin na ilişkin kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi.Konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye konuşan Grup Başkanvekili, , "Seçim kanununda yapılan bu değişiklik, siyasi partilere daha fazla özgürlük alanı sağlayacak. Bu bakımdan demokrasimizin gelişmesi açısından son değişikliğin tarihi önemde olduğunu düşünüyorum" dedi.

RABİA DALKILIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 13:07
Son Dakika Haberi: Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı

Dün gece Genel Kurulu, demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir değişikliğe imza attı. Sabaha kadar uyumayan milletvekilleri kanunu görüştü. Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, ve 'li vekillerin oylarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

SABAHA KADAR GÖRÜŞÜLDÜ

Seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi kapsayan, AK Parti ve MHP'nin 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda sabaha kadar görüşüldü.

GÖRÜŞMELER GERGİN GEÇTİ

Sabah 09.44'e kadar süren görüşmede 'li vekil 'ın sözleri tepkiye neden oldu. CHP'li Çam'a AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Başkanvekili , gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından Bahçekapılı, CHP'li Çam için meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Çam'a, Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TBMM'de Seçim ittifakı görüşmeleri sırasında kavga çıktı!

26 MADDELİK SEÇİM İTTİFAKI YASALAŞTI

Genel Kurul'da görüşülen 26 maddelik seçim ittifakı teklifi kabul edilip, yasalaştı. Demokrasi tarihi açısından çok önemli bir değişiklik olan Seçim İttifakı'na ilişkin Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti , "Seçim kanununda yapılan bu değişiklik, siyasi partilere daha fazla özgürlük alanı sağlayacak. Bu bakımdan demokrasimizin gelişmesi açısından son değişikliğin tarihi önemde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geçmiş yıllardan örnekler veren Turan, açıklamasında, "Şu ana kadar seçim kanunumuzda ittifak yasağı olduğu için siyasi partiler hukuku arkadan dolanarak ittifak yapıyorlardı. Yani bir siyasi parti adeta başka bir siyasi partiye sığınarak onun listesinden kendi üyelerini aday gösteriyordu. Nitekim 1991'deki RP-MÇP-IDP, SHP-HEP; 1995'teki ANAP-BBP; 2007'deki CHP-DSP; 7 Haziran 2015'teki SP-BBP ittifakları bu şekilde kurulmuştu. Bu sabah Meclis'te kabul edilen değişiklikle beraber bu durum ortadan kalktı" açıklamasında bulundu.

"DEMOKRASİMİZİN GELİŞMESİ AÇISINDAN TARİHİ ÖNEMDE"

Bundan sonra siyasi partilerin kendi renklerini, fikirlerini, ideolojilerini koruyarak ittifaka dahil olabileceklerini vurgulayan Turan şöyle konuştu:
İttifak çatısı altında her siyasi parti kendi aday listesini ayrı olarak sunacak. tarafından seçimin başlangıç tarihi ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde siyasi partiler ittifak protokollerini YSK'ya sunarak ittifak kurabilecekler. Seçim kanununda yapılan bu değişiklik, siyasi partilere daha fazla özgürlük alanı sağlayacak. Bu bakımdan demokrasimizin gelişmesi açısından son değişikliğin tarihi önemde olduğunu düşünüyorum.

Külliye'de ittifak görüşmesi
'Cumhur İttifakı' teklifi TBMM'ye sunuldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Seçim ittifakına ilişkin teklif yasalaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN