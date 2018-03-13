Teröristlere darbe üstüne darbe! Ele geçirilen silahlar...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Besteller-Dereler mevkisinde yapılan operasyonla, tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında, uzun namlulu silahlar, 4 taarruz el bombası, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:22Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:53
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda yapılan aramada uzun namlulu silah, 4 taarruz el bombası ve RPG-7 roketatar silahı bulundu.