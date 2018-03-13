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üstüne darbe! Ele geçirilen silahlar...

Terör örgütü PKK'ya ağır ! Besteller-Dereler mevkisinde yapılan operasyonla, tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında, uzun namlulu silahlar, 4 taarruz el bombası, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 17:53
Teröristlere darbe üstüne darbe! Ele geçirilen silahlar...

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda yapılan aramada uzun namlulu silah, 4 taarruz el bombası ve RPG-7 roketatar silahı bulundu.

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Teröristlere darbe üstüne darbe! Ele geçirilen silahlar...
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