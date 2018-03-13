UBER taksici esnafı için kurtuluş olabilir mi?

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Artık Türkiye de bir regülasyon döneminden geçiyor. Taksici esnafının bu süreçte direnç ortaya koyması hiç de sürpriz değil.. Ama baştan ifade edelim ki, kazanma şansları yok.. Bundan sonra Uber yahut ona benzeyen başka şirketler hep olacak.. Lunaparklarda kurbağalara tokmakla vurulan bir oyun vardır ya.. Hani bir kurbağayı deliğe sokarsınız kenardan bir başka kurbağa fırlar.. Ona vursanız hemen yanından bir başkası.. İşte liberal ekonomi böyle bir şeydir.. Talep yükseldiğinde arzı kontrol edemezsiniz.. Hangi devlet olursanız olun. Önünde duramazsınız.. Ve talepler kendi arz çeşitliliğini kendisi yaratır.. Bugün Uber ya da benzeri alternatifleri baskılarsınız, yarın karşınıza sürücüsüyle birlikte araç kiralıyoruz diyen rent a car şirketleri çıkar.. Tam onunla nasıl başa çıkacağınız düşünürken istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere bırakabileceğiniz anahtarsız çalışan sürücüsüz taksiler çıkar gelir.. Tam onu kontrol edeyim dersiniz başka bir şey.. Serbest piyasa budur işte.. Ve de elbette yaşasın serbest piyasa.. Nasıl ki 'ben bakkal dükkanı açmak istiyorum' diyene, 'İstanbul'daki bakkal sayısı tamam. Sen ancak mevcut bakkallardan birini karaborsa tabela satışıyla devralabilirsin' demiyorsa devlet, taşımacılık için de bunu yapamaz.. Dener de beceremez..

''UBER BİR SON DEĞİL BELKİ DE BAŞLANGIÇ OLUR''

Son not.. Taksici kardeşlerime tavsiyemdir.. Plaka baronlarının, üzerinizden kamyon yüküyle para kazandığı günler geride kalmak üzere.. Bu kavga sizin kavganız değil.. Bu plaka baronlarının, rant kavgası.. Siz gelin, alternatif kanalları da yok saymayarak ekmeğinizi taştan çıkarmanın hesabını yapın.. Mesela siz de geçin UBER sistemine.. Plaka ağaları kendileri kullansınlar arabalarını.. Ayda 7,500 / 8,000 lira plaka kirasını çıkarmak için canından can veren günde 70/80 liraya talim eden taksici esnafı için UBER bir son değil belki de başlangıç olur..

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