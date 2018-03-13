Yüz binlerce üyesi bulunan Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili en kritik gelişme bu sabah yaşandı. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Bugün paralarını alabilmek için şirketin Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi gitti.



Ancak üyeler, plazada bulunan iş yerinin boşaltıldığı bilgisini aldı. Hürriyet Dünyası'nın da ulaştığı bilgilere göre, şirket yetkilileri faaliyet gösterdikleri plazayı hafta sonu boşalttı.

Çiftlik Bank Ümraniye'deki ofisini boşalttı

ÇİFTLİK BANK GENEL MÜDÜRÜ: BEN DE KANDIRILDIM

Öte yandan, dün Beykoz'ta gerçekleştirilen ve sadece Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı toplantıda Genel Müdür Niyazi Karakoç adeta itiraf niteliğinde sözler söyledi.

Toplantıya katılan bir bayii yetkilisinin aktardığı bilgilere göre Karakoç, 'Ben de kandırıldım' diyerek şu sözleri söyledi: "İşler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın."

MAĞDURLAR ORAYI BASTI... BİR İLÇE AYAKTA

Hürriyet'in haberine göre Çiftlik Bank'ta paralarının ödenmesini beklerken sessizce şirketin kapatıldığını öğrenen ve şok üzerine şok yaşayan mağdurlar ayağa kalktı.

Çiftlik Bank'ın İnegöl'deki tesislerine giden yüzlerce kişi, alacaklarına karşılık olarak tesislerde bulunan hayvanlara el koymaya kamyonlarla gitti. Jandarma Komutanı ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT TEDBİR ALDI

Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'deki büyükbaş hayvan çiftliğindeki gerginlik, alacaklıların verdikleri paralara karşılık burada bulunan hayvanları yanlarında getirdikleri kamyonlarla almak istemesiye tırmandı. Kalabalığın giderek artması üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi takviye olarak tesise gönderildi. Tesisin çevresinde önlem alan JÖH kalabalığı buradan uzaklaştırmaya çalıştı.

Çiftlik Bank mağduru yüzlerce kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplandı. Bazılarının kamyonlarla geldiği yaklaşık 200 kişi, zararlarına karşılık tesislerdeki hayvanları almak istedi.

SAKARYA'DAKİ TESİSLERİNDE ARAMA YAPILDI



DHA'da yer alan habere göre Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu.



Taraklı'da bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Taraklı Kaymakamlığı'nın 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğünü' bildirmesi üzerine tesisle ilgili soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tesise ait binalarda arama yapılması kararı verdi. Kararın ardından tesise giden Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesiste arama yaparak bazı evraklara tedbir amaçlı el koydu. Sakarya Tarım İl Müdürlüğü görevlileri de 20 bini aşkın tavuğun bulunduğu tesiste inceleme yaptı.



Gece saatlerinde Çiftlik Bank üyesi olan bazı kişiler, şirket yetkililerinin olduğunu duyumu ile paralarını geri alabilme umuduyla tesise geldi. Jandarma ekipleri, tesisin etrafında güvenlik önlemi alarak kalabalığın içeriye girmesini engelledi. Bir süre tesisin kapısının önünde bekleyenler daha sonra Çiftlik Bank'tan şikayetçi olmak için ilçe jandarma karakoluna gitti.



Tesiste bulunan çalışanlar içeride bulunan hayvanların zarar görmemesi için soruşturma süresi boyunca görevlendirildi. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesis etrafında güvenlik önlemi aldı.

Mağdurlardan Emrah Arslan, "Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti." dedi.

'MEHMET AYDIN'IN AKRABASIYIM, BEN DE KANDIRILDIM'

İHA'nın haberi göre Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın'ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, "Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim.

TIR'ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki; kişi başı 3'er tane hayvan dağıtıyorlar dediler. Antalya, Ankara, İzmir'den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldım.

BAKAN TÜFENKCİ UYARMIŞTI: İNSANLARI KANDIRIYORLAR

Geçtiğimiz cuma günü bir televizyon kanalında açıklamalar yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank ile ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı.

Bakanlığın idari yaptırımlar uyguladığını ve reklamları durdurduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, paralarını yatıran vatandaşların cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti.

Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirterek insanları kandırdığının altını çizmişti.

Bakan Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

511 MİLYON TOPLADILAR



SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.