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Başbakan Yıldırım, Aliyev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi temel projelerinin iki ülke ilişkilerine ve bölge ekonomisi ile istikrarına katkısı ele aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 17:35
Başbakan Yıldırım, Aliyev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri görüşmede Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi temel projelerinin iki ülke ilişkilerine ve bölge ekonomisi ile istikrarına katkısı ele aldı.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen "6. Küresel Bakü Forumu" vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde, Azerbaycan ile yüksek düzeyli ziyaretleri sürdürmeye önem verildi. Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda ve her platformda birbirinin yanında olduğu üzerinde duruldu. Bu çerçevede Karabağ meselesine verilen ortak önem vurgulanırken, Bakü-Tiflis-Kars, TANAP gibi temel projelerinin iki ülke ilişkilerine ve bölge ekonomisi ile istikrarına katkısı ele alındı.


Cumhurbaşkanı Aliyev, Başbakan Yıldırım'ı Bakü'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, iki kardeş ülkenin her konuda yakın işbirliğini sürdüreceğini ve birbirinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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Başbakan Yıldırım, Aliyev ile görüştü
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