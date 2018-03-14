İngiltere'de ajan krizi...

İngiltere Başbakanı, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi üzerinde Rusya'ya ilişkin çok önemli kararları açıkladı.

May, 23 Rus diplomatının ülkeden sınırdışı edildiğini duyurdu. May, Rusya'ya yönelik sert kararları açıklarken, bu sorunun Rus halkıyla alakalı olmadığını duyurdu.

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

May yaptığı açıklamada Rusya'nın nasıl Birleşik Krallık topraklarında sinir gazı kullanıldığına dair verilen sürede açıklama yapmadığını vurgulayarak, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiğini ve İngiliz hükümetinden hiçbir bakanın ve hiçbir kraliyet ailesi mensubunun bu yaz Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmayacağını söyledi.

Ayrıca May, üst düzey ikili toplantıların hepsinin iptal edildiğini duyurdu.