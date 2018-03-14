Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer böyle gitti

'ın cenazesini almaya nişanlısı böyle gitti

'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden 'ın cenazesini almak için nişanlısı , 'na gitti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:17
Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer böyle gitti

'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi askeri uçakla İstanbul'a getirildi. 'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı , 'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimına akın etti.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Öğlen 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler buradan Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken duygusal anlar yaşandı.

Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, "Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu" şeklinde açıklanmıştı.

10 cenaze Türkiye'de...
Düşen özel uçağın kaptanı Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı
Kimi düğün, kimi bebek için gün sayıyordu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer böyle gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN