Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer böyle gitti

İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimına akın etti.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. Öğlen 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler buradan Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken duygusal anlar yaşandı.

Hayatını kaybeden 10 kişinin ismi, "Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu" şeklinde açıklanmıştı.