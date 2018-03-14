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'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'yla güvenli hale getirilen 'in beldesinde teröristlerin bomba imalathanesi bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:58
Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Ordusu () mensupları, terör örgütlerinden arındırılan 'e bağlı bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve taraması faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, beldesinde bir evde bomba imalathanesi buldu.

İmalathanede bomba yapımındaki kullanılan çok miktarda amonyum nitrat ile malzeme ele geçirdi. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.

Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

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Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu
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