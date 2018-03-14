Son dakika haberi: TSK birlikleri Afrin'in tepelerinde
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:22Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:25
Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye'nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.