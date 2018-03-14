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Son dakika haberi: birlikleri 'in tepelerinde

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 14:25
Son dakika haberi: TSK birlikleri Afrin'in tepelerinde

Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye'nin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere konuşlandı.

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Son dakika haberi: TSK birlikleri Afrin'in tepelerinde
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