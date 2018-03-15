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Afrin'de siviller gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

Afrin'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan İHA'lar, PKK/PYD'li teröristlerin Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:35
Afrin'de siviller gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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TSK'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin'den göç etmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor

Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.

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Afrin'de siviller gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor
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