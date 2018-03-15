Afrin'de siviller gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
TERÖRİSTLER SİVİLLERİN GÜVENLİ BÖLGEYE KAÇIŞINI ENGELLİYOR
TSK'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin'den göç etmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor
Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.