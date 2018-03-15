Terör örgütü propagandası yapan avukata şok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul polisi bazı darbeci subayların avukatı olarak bilinen İstanbul Barosu'na kayıtlı Kemal Uçar'ı gözaltına almıştı. Uçar dün sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Bir süredir emniyetteki işlemleri süren Kemal Uçar, dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesine başvurulan Uçar, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Uçar hâkimlikteki ifadesinde, FETÖ davalarına girdiği için bu yapının avukatıymış gibi bir yargı oluşturulduğunu ifade etti. Uçar, kendisine yönelik suçlama yapılan tweetlerin arkasında olduğunu belirtti. Kaçma şüphesi olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu ileri süren şüpheli, tutuklanmak istemediğini ifade etti.

Kemal Uçar

Kemal Uçar sorgusu ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararında, bir takım FETÖ üyeliği veya darbe teşebbüsüne katılmaktan dolayı yargılanan şüphelilerin avukatlığını yapan Kemal Uçar'ın bunu fırsat bilerek gerek sosyal medyada, gerekse de çıktığı televizyon programlarında yoğun bir şekilde FETÖ propagandası yaptığı, buna ilişkin tespitlerin bulunduğu, şüphelinin darbeye karışmaktan yargılanan ve daha sonra rahatsızlanarak ölen bir şüpheli için 'Şehit' diyebilecek kadar örgütsel bir tavır sergilediği kaydedildi.

ŞİFREYİ POLİSE VERMEDİ

Kararda, Kemal Uçar'ın ByLock, ankesör ve itirafçı beyanları için delil olamayacağına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı, ayrıca FETÖ suçundan yargılanmakta olan çok sayıda şüpheli ile yoğun irtibatının bulunduğu kaydedildi. Uçar'ın gözaltına alındıktan sonra cep telefonu şifresini polise söylememesi de dikkat çekti.